Общество 19 января 2023, 13:15 Умерла журналистка Бэлла Куркова Журналистка Бэлла Куркова умерла на 88-м году жизни РИА «Новости»

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Известная советская и российская журналистка Бэлла Куркова умерла на 88-м году жизни. Об этом РИА «Новости» сообщил заместитель директора телеканала «Культура» Александр Ефимович.

«Бэлла Алексеевна скончалась сегодня ночью в больнице Санкт-Петербурга. Она боролась с тяжелой болезнью», — сказал он.

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Ефимович уточнил, что церемония прощания и похороны Курковой пройдут в ближайшую субботу, 21 января. Точной информации о времени и месте прощания пока нет.

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Куркова окончила факультет журналистики Ленинградского университета в 1959 году, после чего стала работать корреспондентом детской газеты «Ленинские искры». Позднее она перешла на телевидение, вела популярную программу «Пятое колесо».

В 1991 году Куркова возглавила дирекцию ВГТРК в Ленинграде, а в 2000 году — петербургскую дирекцию «Культуры».

В 1985 году Куркову наградили званием заслуженного работника культуры РСФСР, орденом «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, а также орденом Дружбы.