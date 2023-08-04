Общество 04 августа 2023, 12:23 Умерла жена Раймонда Паулса Супруга композитора Раймонда Паулса скончалась на 85-м году жизни РИА «Новости»

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Жена известного лытышского пианиста и композитора Раймонда Паулса Лана умерла после тяжелой болезни на 85-м году жизни. Об этом сообщил StarHit.

«Сегодня ушла моя бабушка. Она была самым лучшим человеком из всех, кого я знала», — рассказала внучка композитора Анна-Мария Паула.

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В прошлом Лана Паула носила имя Светлана Епифанова. В 2022 году она перенесла операцию на ноге, после чего с трудом передвигалась. Несколько дней назад состояние пожилой женщины ухудшилось.

Раймонд Паулс и Лана познакомились в Одессе в 1959 году, когда она работала переводчиком и экскурсоводом в компании «Интурист». Спустя два года они поженились, у пары есть дочь Анета.

В 2021 году Паулс объявил о своем уходе с большой сцены в связи с состоянием здоровья. Он признавался, что не в состоянии принимать участие в больших концертах и выступать перед большим количеством публики.