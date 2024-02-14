Общество 14 февраля 2024, 03:58 Умерла завещавшая Путину коллекцию картин искусствовед Нина Молева РИА «Новости»

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Писательница, искусствовед, член Союза писателей и Союза художников России Нина Молева скончалась на 99-м году жизни. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ.

В ведомстве отметили, что Молева умерла 11 февраля. Причины смерти не указывались.

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Нина Молева родилась 5 декабря 1925 года. Она выпустила работы о русских живописцах Иване Никитине, Федоре Рокотове, Дмитрии Левицком, Павле Чистякове, Константине Коровине, а также исследований по истории русского и зарубежного искусства. За всю свою жизнь писатель написала более 120 книг.

Мужем писательницы был художник-авангардист Элий Белютин, который работал в стиле абстрактного экспрессионизма. После его смерти Молева унаследовала коллекцию работ старых мастеров из 200 картин. Общая стоимость работ составила два миллиарда долларов.

В 2013 году искусствовед приняла решение передать коллекцию в дар по завещанию президенту Владимиру Путину как юридическому представителю России.