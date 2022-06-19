Умерла замхудрука Большого симфонического оркестра Ольга Доброхотова

Заместитель художественного руководителя Большого симфонического оркестра имени Чайковского (БСО), известный музыковед Ольга Доброхотова умерла в возрасте 87 лет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе

В пресс-службе Большого симфонического оркестра подтвердили, что Ольги Доброхотовой не стало 19 июня, в День Всех Святых. Ее назвали незаменимым человеком в оркестре.

«Для всего коллектива это огромная, невосполнимая утрата», — сообщили в БСО.

Церемония прощания с Доброхотовой пройдет 21 июня в храме при ГКБ № 1 Москвы.

Доброхотова — жена советского и российского дирижера, народного артиста СССР, художественного руководителя симфонического оркестра Владимира Федосеева. Они поженились в 1967 году, когда Доброхотова стала комментатором, а потом заместителем главреда Главной редакции музыкальных программ Центрального телевидения СССР.

Доброхотова родилась в Москве 9 марта 1935 года. Окончила музыкальное училище при Московской консерватории и МГУ. С 1957 по 1992 год работала редактором музыкального вещания в Госкомитете по радиовещанию и телевидению при Совете министров СССР.