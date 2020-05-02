Умерла выпавшая из окна главврач красноярской больницы

Врио главного начальника Краевого госпиталя для ветеранов войн в Красноярске Елена Непомнящая выпала из окна своего служебного кабинета на пятом этаже. Врачи неделю боролись за ее жизнь. Спасти Непомнящую не удалось.

«В течение недели она находилась в реанимации больницы скорой медицинской помощи, врачи боролись за ее жизнь. К сожалению, 1 мая Елены Александровны не стало», — сообщил сайт Минздрава Красноярского края.

Ранее телеканал «ТВК-Красноярск» сообщил, что 25 апреля Непомнящая выпала из окна госпиталя на пятом этаже. Инцидент произошел после селекторного совещания с руководителем министерства здравоохранения региона. На совещании обсуждали вопрос перепрофилирования одного из корпусов больницы, которой руководила Непомнящая, в коронавирусный стационар.

Она якобы выступила против этого предложения. Непомнящая объяснила, что в госпитале нет достаточного количества защитных средств, а медицинский персонал не умеет работать с инфицированными пациентами.