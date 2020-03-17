Умерла вдова Юрия Гагарина

«Сегодня Валентина Ивановна Гагарина скончалась», — сказали в пресс-службе Центра. О причинах смерти пока не известно.

Последние годы жизни она жила в Звездном Городке Подмосковья.

Валентина Гагарина уроженка Оренбурга. С будущим мужем она познакомилась в родном городе. Осенью 1957 года они поженились. В семье родились две дочери — Елена и Галина. Медик по образованию, Валентина Гагарина работала в лаборатории Медицинского управления Центра управления полетами.

После трагической гибели супруга 27 марта 1968 года Валентина Гагарина больше не выходила замуж. Также она отказывалась от общения с журналистами. Она постоянно участвовала в мероприятиях, посвященных памяти мужа, помогала музею Юрия Гагарина.