Умерла уральская певица Ребицкая

В Свердловской области на 57-м году из жизни ушла певица Марина Ребицкая. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на местные СМИ.

По словам инсайдера, Ребицкая проработала в Ревде во Дворце культуры свыше 20 лет. Она занимала пост художественного руководителя и пела в ансамбле ЭВИА-66.

Замдиректора ДК Ревды Татьяна Варламова рассказала, что певица была в городе известным человеком.

«Она всегда была рядом, всегда помогала. Такой широкой души человек, огромного сердца», — подчеркнула Варламова.