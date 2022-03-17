facebook_pixel
    17 марта 2022, 15:23

    Умерла уральская певица Ребицкая

    Артур Блянихов

    В Свердловской области на 57-м году из жизни ушла певица Марина Ребицкая. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на местные СМИ.

    По словам инсайдера, Ребицкая проработала в Ревде во Дворце культуры свыше 20 лет. Она занимала пост художественного руководителя и пела в ансамбле ЭВИА-66.

    Замдиректора ДК Ревды Татьяна Варламова рассказала, что певица была в городе известным человеком.

    «Она всегда была рядом, всегда помогала. Такой широкой души человек, огромного сердца», — подчеркнула Варламова.