Умерла тележурналистка Александра Ливанская

Он написал, что его мама скончалась в полдень в субботу, 5 сентября.

«Мы боролись до последнего, но неравную битву с раком мы проиграли. Последние две недели были особенно тяжкими. И в этом случае уход значит избавление от страданий. Спи спокойно, мамочка. Отпевание и похороны состоятся в среду, 9 сентября», — говорится в сообщении.

Александра Ливанская работала на Центральном телевидении СССР с 1978 года. Сначала в московской редакции, а потом в программе «Время», где была корреспондентом. Зрители могут помнить ее по рубрике «Репортажи из провинции» в передаче «До и после полуночи» и по выпускам итоговой программы «Время», которые она вела в 1991 году.

После она создала собственную редакцию и делала авторскую программу в «В городе N». После ушла на телеканал «Россия», где занималась передачей «Репортаж ни о чем», а оттуда — на канал «ТВ Центр», где стала ведущей программы «Здравствуй, мама!».