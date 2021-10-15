Умерла театральный деятель и клубный промоутер Ирина Паперная

Театральный деятель и клубный промоутер Ирина Паперная скончалась в возрасте 80 лет. Об этом сообщил ее сын, музыкант Алексей Паперный.

Около недели назад Алексей рассказал, что его мать больше месяца находится в реанимации. Ее болезнь, как отметил тогда Паперный, не связана с коронавирусом.

«Моя мама Ира Паперная сегодня умерла», — написал Паперный на своей странице в Facebook.

Ирина Паперная — выпускница химфака МГУ, кандидат наук. Она стала заниматься организацией творческих встреч и вечеров параллельно с научной деятельностью. Паперная сотрудничала со студией Олега Табакова, а также со студией «Наш дом» Марка Розовского.

Позже она ушла из науки. Ирина Паперная работала пиар-директором клубов «Китайский летчик Джао Да» и «Белый таракан». Кроме того, она занималась проектами своего сына.

Накануне стало известно о смерти актера Валерия Долженкова, известного по сериалу «Земской доктор». Он умер в больнице в возрасте 74 лет. Причина смерти Долженкова пока не оглашалась.