Умерла старейший хирург России Алла Левушкина. Она оперировала в 90 лет

Старейший хирург России Алла Левушкина умерла в 92 года в Рязани. Она оперировала еще год назад, а в общей сложности провела более 10 тысяч операций.

«Алла Левушкина скончалась 23 января на 93-м году жизни. По состоянию здоровья она прекратила свою деятельность в больнице в 2018 году, в практическом здравоохранении она проработала 67 лет», — рассказали ТАСС в региональном Миздраве.

Алла Левушкина получила врачебную премию «Призвание» в номинации «За верность профессии» в 2014 году. За все время своей работы она провела более 10 тысяч операций. Более 30 лет она проработала хирургом в Рязанской санитарной авиации — летала в отдаленные деревни и спасала людей. Последние годы она оперировала сидя в кресле из-за болезни ног.

Прощание с Аллой Левушкиной состоится 25 января, начало в 14:00, в Городской клинической больнице № 11 в Рязани.