Умерла старейшая жительница Санкт-Петербурга. Она родилась при Николае II

2 декабря скончалась старейшая жительница Петербурга Клавдия Селюженок. Ей было 108 лет.

Об этом РИА «Новости» рассказал представитель администрации Невского района города.

«Клавдия Павловна скончалась на 109-м году жизни, 2 декабря, у себя дома», — отметил он.

Собеседник уточнил, что женщина отпраздновала свой 108-й день рождения в ноябре. Она родилась 7 ноября 1912 года — еще при правлении последнего российского царя Николая II. Во времена Великой Отечественной войны пережила блокаду Ленинграда. Ветерана войны наградили медалью «За оборону Ленинграда». Селюженок получила профессию технолога по металлу и долгое время проработала на заводе «Арсенал».

При этом некоторые СМИ сообщили, что пенсионерка умерла из-за коронавирусной инфекции. В администрации Петербурга это информацию не подтвердили, но и не опровергли.