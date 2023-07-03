Общество 03 июля 2023, 21:57 Умерла старейшая жительница Москвы Старейшая жительница Москвы Пелагея Скрипова умерла на 108-м году жизни Pxhere

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Умерла старейшая жительница Москвы Пелагея Скрипова. Об этом сообщил источник агентства Regnum.

Тело женщины обнаружили в квартире на улице Саморы Машела в Юго-Западном административном округе Москвы. Старейшее жительнице столицы было 107 лет.

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«Предварительная причина смерти — сердечно-сосудистая недостаточность», — отметили в агентстве со ссылкой на собственный источник.

Пелагея Скрипова родилась 10 октября 1915 года. Она удостоилась медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». В прошлом году ее признали самой возрастной жительницей Москвы.