03 июля 2023, 21:57
Умерла старейшая жительница Москвы
Старейшая жительница Москвы Пелагея Скрипова умерла на 108-м году жизни
Умерла старейшая жительница Москвы Пелагея Скрипова. Об этом сообщил источник агентства Regnum.
Тело женщины обнаружили в квартире на улице Саморы Машела в Юго-Западном административном округе Москвы. Старейшее жительнице столицы было 107 лет.
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«Предварительная причина смерти — сердечно-сосудистая недостаточность», — отметили в агентстве со ссылкой на собственный источник.
Пелагея Скрипова родилась 10 октября 1915 года. Она удостоилась медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». В прошлом году ее признали самой возрастной жительницей Москвы.
Москва 2023
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