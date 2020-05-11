Умерла старейшая актриса МДТ

Актриса Малого драматического театра — Театра Европы (МДТ) Светлана Григорьева скончалась в Санкт-Петербурге. Ей было 92 года.

«10 мая 2020-го ушла из жизни старейшая актриса нашего театра, наш товарищ, заслуженная артистка Российской Федерации Светлана Васильевна Григорьева», — говорится в сообщении, которое опубликовал сайт МДТ. Она не дожила до своего 93-летия 10 дней.

Как пишет сайт культурного учреждения, Григорьева всю жизнь «служила верой и правдой» на сцене Областного Малого драматического театра, который стал позже Академическим Малым драматическим театром — Театром Европы, «отдавая любимому делу талант, душевные силы, любовь».

Она впервые вышла на сцену театра 67 лет назад. В год своего 90-летия она сыграла в премьерном спектакле «Омлет а-ля мутард» и выпустила книгу воспоминаний «Еще не вечер». О месте и времени похорон информации пока нет.