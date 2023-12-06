Общество 06 декабря 2023, 16:13 Умерла создатель мультфильма «Котенок по имени Гав» «Союзмультфильм» сообщил о смерти мультипликатора Натальи Богомоловой

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Известный мультипликатор, художник-постановщик и режиссер Наталья Богомолова, которая создала такие шедевры советской мультипликации, как «Котенок по имени Гав» и «Бобик в гостях у Барбоса», скончалась на 84-м году жизни. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергея Капкова.

По его словам, Богомолова в последний месяц болела и находилась в медицинском учреждении. Информации о прощании с художницей пока нет.

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Наталья Богомолова родилась 23 февраля 1940 года. Она училась в художественной школе, а затем — на курсах мультипликаторов при «Союзмультфильме».

За вклад в развитие отечественной мультипликации Богомолову удостоили звания заслуженного художника России. В качестве мультипликатора и художника-постановщика она работала над анимационными картинами: «В лесу родилась елочка», «Дядя Степа — милиционер», «Винни-Пух», серией «Обезьянки» и другими.