Умерла советская разведчица Гоар Вартанян. Она была в группе, сорвавшей покушение на Сталина

В СВР отметили, что Вартанян сделала очень много для советской политической разведки и обеспечения безопасности нашей страны. Гоар Лоновна Вартанян родилась 25 января 1926 года в Армении и в начале 1930-х годов с семьей переехала в Иран.

«Скрипка Страдивари для спецслужб»: каким должен быть нелегальный разведчик Подробнее

Когда ей был 16 лет, она вошла в антифашистскую группу своего будущего супруга — Геворка Вартаняна. В 1943 году разведчица участие в обеспечении Тегеранской конференции. Именно тогда советские разведчики предотвратили покушение гитлеровских спецсклужб на лидеров «большой тройки» — Сталина, Рузвельта и Черчилля.

В 1951 году супруги Вартанян вернулись в Советский Союз. Они закончили Ереванский институт иностранных языков и продолжили свою работу во многих странах мира в опасных условиях. Вартанян наградили орденами Красного Знамени, Отечественной войны II степени и многими медалями.

Разведчица вышла на пенсию в 1986 году. О причине смерти, а также дате и месте похорон Вартанян пока информации нет.