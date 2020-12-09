Умерла сообщившая о Победе в 1945 году телеграфистка Любовь Нетупская

Смерть Нетупской подтвердила ее дочь Лариса Зуникова.

«Мама ушла тихо, во сне. Похоронили ее в Добруше, на родине моего мужа», — рассказала женщина.

Уроженка Ступинского района Подмосковья Любовь Нетупская в 1942 году попала в запасной телеграфный батальон. Тогда ей был 21 год и она закончила три курса Московского государственного библиотечного института. За несколько месяцев она освоила курсы телеграфистки и стала работать.

В 1944 году ее взяли в штаб Первого Белорусского фронта. Вместе с солдатами она принимала участие в освобождении Белоруссии и Польши. В Берлин военные вошли 2 мая, в день взятия города. В ночь с 8 на 9 мая Нетупской доверили передать в Москву телеграмму о подписании гитлеровской Германией Акта безоговорочной капитуляции.

В Белоруссию Любовь Нетупская переехала в 80-е году. За боевые заслуги ее наградили орденам Красной Звезды и Отечественной войны. Также ей вручили медали «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией».