Умерла самая пожилая американка. Она прожила 114 лет
Профсоюз работников здравоохранения уточнил, что чернокожая жительница США скончалась в минувшую субботу. Мерфи родилась в 1905 году в Северной Каролине и переехал в Гарлем в 1926 году, уточнил журнал The People.
Медицинский профсоюз в своем заявлении на Fасеbооk принес соболезнования всем близким покойной.
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«Госпожа Мерфи была самой пожилой из ныне живущих американцев. В июля она отпраздновала свой 114-й день рождения», — говорится в публикации.
Когда Алелию однажды спросили о секрете долголетия, она ответила, что следует верить в бога и быть хорошим человеком.
Известно, что Мерфи вела здоровый образ жизни и не употребляла алкоголь. Она принимали только витамины и лекарства для щитовидной железы, добавил портал Daily Mail. Других медицинских проблем у Алелии не было.