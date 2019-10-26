Умерла самая милая «бурановская бабушка»

Наталья Пугачева, солистка «Бурановских бабушек», скончалась на 83-м году жизни. Поклонники называли ее самой милой из участниц коллектива.

О смерти Пугачевой в своем Twitter рассказал глава Удмуртии Александр Бренчалов.

Наталья Пугачева запомнилась зрителям яркими выступлениями в составе музыкального коллектива «Бурановские бабушки». В 2012 году группа представляла Россию на песенном конкурсе «Евровидение» и заняла второе место.

В тот момент не только Россия, но и вся Европа влюбилась в самую маленькую и самую милую «бурановскую бабушку». С ней успели сфотографироваться все участники конкурса, а зрители принесли на их выступление большие плакаты с портретом улыбчивой старушки.