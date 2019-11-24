  • Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая

    24 ноября 2019, 22:38

    Кирилл Фролов

    Скончалась президент Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Людмила Вербицкая. Об этом информагентствам сообщили в пресс-службе вуза.
    Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая

    Вербицкая умерла сегодня на 84 году жизни. О дате и месте похорон объявят позднее.

    Людмила Вербицкая была ректором СПбГУ в 1994–2008 годах, затем перешла на должность президента вуза.

    Также она возглавляла Российское общество преподавателей русского языка и литературы и Международную ассоциацию преподавателей-русистов.

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    Как уточнил «Пятый канал», президент СПбГУ долгое время боролась с онкологическим заболеванием.

    Вербицкая — представитель ленинградской фонологической школы, автор сотен научных работ, касающихся изучения русского языка и методики его преподавания. Она — полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».