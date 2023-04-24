Общество 24 апреля 2023, 12:43 Умерла председатель совета директоров «Большого Гостиного Двора» Надежда Тушакова

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Председатель совета директоров «Большого Гостиного Двора» Надежда Тушакова умерла. Ей было 78 лет. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу БГД.

Надежда Тушакова умерла в Петербурге 23 апреля. Информации о том, что послужило причиной гибели, не поступало.

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Панихида состоится 26 апреля в 10 утра на первом этаже Международной академии музыки Елены Образцовой. Отпевание проведут в Николо-Богоявленском Морском соборе в час дня.