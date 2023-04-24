24 апреля 2023, 12:43
Умерла председатель совета директоров «Большого Гостиного Двора» Надежда Тушакова
Председатель совета директоров «Большого Гостиного Двора» Надежда Тушакова умерла. Ей было 78 лет. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу БГД.
Надежда Тушакова умерла в Петербурге 23 апреля. Информации о том, что послужило причиной гибели, не поступало.
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Панихида состоится 26 апреля в 10 утра на первом этаже Международной академии музыки Елены Образцовой. Отпевание проведут в Николо-Богоявленском Морском соборе в час дня.
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