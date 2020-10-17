Умерла праправнучка Александра Пушкина

Прощание с дальней родственницей Александра Пушкина пройдет утром 18 октября в Боголюбском кафедральном соборе.

«Да, Галина Северьяновна [Усова] ушла из жизни, прощание с ней состоится завтра утром в Боголюбском кафедральном соборе Мичуринска», — сказал Дмитрий Галкин.

Галина Усова — праправнучка Александра Пушкина по линии прабабушки Наталии Воронцовой-Вельяминовой. Усова родилась в 1938 году. Она стала одним из авторов «Красной книги Тамбовской области: растения, лишайники грибы».

Праправнучка Пушкина имеет звание профессора и степень доктора сельскохозяйственных наук.