Умерла пострадавшая в ДТП с машиной спикера Ярославской облдумы

«Да, пострадавшая в ДТП женщина умерла», — отметил он.

Авария с участием автомобиля, которым управлял председатель Ярославской облдумы Алексей Константинов, произошла на трассе Сергиев Посад — Калязин — Рыбинск — Череповец днем 30 декабря. По предварительной информации, Hyundai председателя выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с машиной Mazda, за рулем которой находилась женщина.

В результате Константинов от полученных травм скончался на месте, а женщину, которая управляла вторым автомобилем, доставили в больницу.

В пресс-службе УМВД по Тверской области сообщили, что трасса была обработана реагентами, а на каждом из автомобилей была шипованная зимняя резина. Управление СК России по Тверской области уже начало проверку по факту аварии.