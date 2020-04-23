Умерла поэтесса Алла Гольцева

По словам продюсера, кроме «Ласкового мая» Гольцева работала с такими известными артистами, как Валентина Толкунова, Лариса Долина, Заур Тутов, Алексей Глызин, Алексей Чумаков и многими другими.

«Группа «Ласковый май», а также все артисты «Дискотеки «Союз» выражают самые искренние соболезнования родным и близким Аллы», — заключил Разин.

По данным издания, поэтессе было 74 года.