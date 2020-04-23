    23 апреля 2020, 17:56

    Умерла поэтесса Алла Гольцева

    Артур Блянихов

    Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин на своей странице в Instagram сообщил о смерти поэтессы Аллы Гольцевой, которая написала для группы много стихов к песням. Разина процитировало «Утро.ру».

    По словам продюсера, кроме «Ласкового мая» Гольцева работала с такими известными артистами, как Валентина Толкунова, Лариса Долина, Заур Тутов, Алексей Глызин, Алексей Чумаков и многими другими.

    «Группа «Ласковый май», а также все артисты «Дискотеки «Союз» выражают самые искренние соболезнования родным и близким Аллы», — заключил Разин.

    По данным издания, поэтессе было 74 года.