Общество 18 декабря 2022, 09:38 Умерла первая в СССР альпинистка, получившая звание «Снежный барс» Российская альпинистка Аграновская умерла на Камчатке в 90 лет Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Российская альпинистка Людмила Аграновская — первая женщина в СССР, получившая звание «Снежный барс», — умерла сегодня на 91-м году жизни. Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в Telegram-канале. Он выразил соболезнования родным и близким Аграновской.

Губернатор назвал ее легендарной альпинисткой и тренером. Людмила Аграновская — заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер РСФСР, почетный житель Камчатского края и почетный гражданин Петропавловска-Камчатского.

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Владимир Солодов напомнил, что спортсменка и ее муж в 1969 году создали на Камчатке первую специализированную горнолыжную школу «Эдельвейс».

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«Воспитанников нашей „лыжной бабушки“ огромное количество, многие добились в спортивной карьере высот. Ее имя навсегда золотыми буквами вписано в историю Камчатки», — подчеркнул глава региона.

Он отметил, что смерть Аграновской стала «большой утратой».

Чтобы получить титул «Снежный барс», которого удостоилась Людмила Аграновская, нужно покорить на территории бывшего Советского Союза пять вершин выше семи тысяч метров. Это пики Победы, Хан-Тенгри, Ленина, Корженевской и самый высокий из них — пик Исмоила Сомони (7495 метров).