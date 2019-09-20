Умерла оперная певица Ирина Богачева

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«Комитет по культуре Санкт-Петербурга выражает глубокие соболезнования. В настоящее время формируется правительственная группа, которая возьмет на себя вопросы организации похорон почетного гражданина Санкт-Петербурга», — заявили в ведомстве.

По предварительной информации, прощание с певицей должно пройти в Мариинском театре. Дата пока не определена.

Ирина Богачева родилась 2 марта 1939 года в Ленинграде. Всю блокаду вместе с семьей она провела в городе. В 1965 году закончила Ленинградскую консерваторию имени Римского-Корсакова по классу пения.

После консерватории начала выступать в Ленинградском театре оперы и балета имени Кирова (сейчас — Мариинский театр). Первой ее ролью стала Полина из оперы Петра Чайковского «Пиковая дама».

Также работала на петербургском телевидении. Участвовала в телефильмах «Русский романс», «Песня, романс, вальс», «Итальянские грезы». В эфире появлялись юбилейные бенефисы артистки в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии. За свою карьеру певица записала пять альбомов.

В 1980 году стала преподавательницей Ленинградской (Санкт-Петербургской) консерватории. До последнего времени возглавляла там кафедру сольного пения.