  • Умерла оперная певица Ирина Богачева

    20 сентября 2019, 11:21

    Наза Салех Захи

    Не стало легенды русской оперы Ирины Богачевой. Она скончалась в Санкт-Петербурге на 81-м году жизни. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу городского комитета по культуре.
    Умерла оперная певица Ирина Богачева

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    «Комитет по культуре Санкт-Петербурга выражает глубокие соболезнования. В настоящее время формируется правительственная группа, которая возьмет на себя вопросы организации похорон почетного гражданина Санкт-Петербурга», — заявили в ведомстве.

    По предварительной информации, прощание с певицей должно пройти в Мариинском театре. Дата пока не определена.

    Ирина Богачева родилась 2 марта 1939 года в Ленинграде. Всю блокаду вместе с семьей она провела в городе. В 1965 году закончила Ленинградскую консерваторию имени Римского-Корсакова по классу пения.

    После консерватории начала выступать в Ленинградском театре оперы и балета имени Кирова (сейчас — Мариинский театр). Первой ее ролью стала Полина из оперы Петра Чайковского «Пиковая дама».

    Также работала на петербургском телевидении. Участвовала в телефильмах «Русский романс», «Песня, романс, вальс», «Итальянские грезы». В эфире появлялись юбилейные бенефисы артистки в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии. За свою карьеру певица записала пять альбомов.

    В 1980 году стала преподавательницей Ленинградской (Санкт-Петербургской) консерватории. До последнего времени возглавляла там кафедру сольного пения.