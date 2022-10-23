Умерла оперная певица Галина Писаренко | 360°

Общество 23 октября 2022, 18:33 Умерла оперная певица Галина Писаренко МАМТ: в возрасте 88 лет скончалась оперная певица Галина Писаренко РИА «Новости»

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Российская оперная певица Галина Писаренко умерла в возрасте 88 лет. Об этом сообщил Московский академический музыкальный театр (МАМТ) имени Станиславского и Немировича-Данченко в социальной сети «ВКонтакте».

«Сегодня ушла из жизни Галина Алексеевна Писаренко — народная артистка РСФСР, звезда советской и российской оперной сцены, 30 лет блиставшая на подмостках МАМТ, и уникальный педагог. <…> Это большая потеря для всех нас — почитателей ее таланта, учеников, друзей и близких», — говорится в сообщении.

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Прощание пройдет в фойе Большого зала Московской консерватории 26 октября.

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С 1961 по 1990 год Галина Писаренко была ведущей солисткой МАМТ, в ее репертуаре были партии в опереттах и операх «Майская ночь» и «Царская невеста» Николая Римского-Корсакова, «Мнимая садовница» и «Дон Жуан» Вольфганга Амадея Моцарта, «Мавра» Игоря Стравинского, «Кармен» Жоржа Бизе. Она записала более 20 музыкальных пластинок и компакт-дисков. С 1976 года преподавала на кафедре сольного пения МГК имени Чайковского.