Умерла народный учитель России Пильдес | 360°

Общество 31 октября 2022, 21:17 Умерла народный учитель России Пильдес

Читать 360tv в

В Санкт-Петербурге в возрасте 71-го года скончалась народный учитель России Майя Пильдес. Об этом написали «Невские новости».

«Светлая память об этом энергичном, отзывчивом и добром человеке, который всецело отдал себя призванию учить и воспитывать детей, сохранится в наших сердцах, а имя — в истории Санкт‑Петербурга и российского образования», — отметили в Академической гимназии № 56, где Пильдес занимала пост председателя совета.

Реклама

Отмечается, что педагог была кавалером ордена Почета и до последних дней работала директором школы № 56 Петроградского района.

Реклама