Умерла народная артистка РФ Татьяна Иванова

Народная артистка РФ Татьяна Иванова скончалась в возрасте 73 лет. Об этом сообщили на сайте Российского государственного театра драмы имени Федора Волкова.

Артистка скончалась в воскресенье, 7 марта. Причина смерти не уточняется. Прощание с Ивановой состоится в четверг, 10 марта.

«До последних дней народная артистка России Татьяна Иванова активно работала в театре, была полна творческих планов. 4 февраля состоялся ее бенефис, посвященный 50-летию творческой деятельности. Она репетировала главную роль в спектакле „На краю земли“, премьера которого назначена на День театра — 27 марта», — сообщили в учреждении.

Соболезнования в связи со смертью артистки выразил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

«Светлая память настоящему человеку, прекрасной женщине и актрисе», — написал Миронов на своей странице в Instagram.

Татьяна Иванова родилась в Рыбинске 5 сентября 1947 года. Окончила Ярославское театральное училище и начала работу в театре имени Волкова. Иванова сыграла более 100 ролей в разных спектаклях.