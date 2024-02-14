Общество 14 февраля 2024, 12:07 Умерла мать Бориса Немцова Мать политика Бориса Немцова Дина Яковлевна умерла на 97-м году жизни РИА «Новости»

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Мать покойного политика Бориса Немцова Дина Немцова скончалась на 97-м году жизни. Об этом на странице в Facebook* сообщила ее внучка Жанна.

«Утром в среду не стало мамы моего папы, бабушки Дины Немцовой», — написала она.

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Жанна отметила, что похороны пройдут на Бугровском кладбище в пятницу, 16 февраля.

Мать Немцова родилась 3 марта 1928 года, работала врачом-педиатром.

Немцов погиб в феврале 2015 году на Большом Москворецком мосту, его застрелили. В 2016 году Следственный комитет сообщал о раскрытии дела, в рамках которого прошли пять человек. Суд назначил им от 11 до 20 лет лишения свободы.

Президент России Владимир Путин в 2020 году отмечал, что заказчики и исполнители убийства Немцова известны. По версии следствия, убийцы тщательно готовились к преступлению, специально меняли несколько квартир, приобрели оружие, автомобиль и сим-карты, которые ранее не регистрировались ни на чье имя.

*Facebook — социальная сеть принадлежит компании Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена.