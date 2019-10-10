Умерла литредактор Мария Томашевская. Ее перевод «Благоволительниц» недавно разнес сам автор

Редактор и переводчик Мария Томашевская, которая работала над романом «Благоволительницы» Джонатана Литтелла, умерла. Перед тем редактор долго болела, а в это время читатели разносили в пух и прах ее правки. Но ее смерть не связывают с нападками фанатов книги.

О смерти близкой подруги сообщил в Facebook доктор филологических наук Гасан Гусейнов.

Как рассказал «360» близкий друг Томашевской, она в начале сентября попала в больницу. Ее работу над «Благоволительницами» недавно раскритиковал сам автор, а за ним и читатели. Томашевская при переводе купировала несколько показавшихся ей сомнительными страниц. Впрочем, близкие не связывают нападки на литредактора с ее смертью.

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«На критику она никак не реагировала, потому что с начала сентября была в больнице. Думаю, что эти вещи никак не связаны», — подтвердил ее близкий друг.

Роман «Благоволительницы» рассказывает о периоде Второй мировой войны. Повествование ведется от лица бывшего офицера СС Максимилиана Ауэ, выдуманного персонажа. Он попал на Восточный фронт и принимал непосредственное участие в уничтожении евреев на Украине и Кавказе. Роман от первого лица повествует о рутине эсэсовца, в которой есть место «производственным» жалобам и сетованиям по поводу коррупции. Страшная война показана в тексте как будничное дело. Есть в произведении и любовные сцены, но специфические: затрагиваются темы однополых связей.

Сейчас роман переиздан без купюр. Те, кто читал первый вариант, теперь имеют возможность сравнить оба текста. Полная версия оказалась чуть толще, чем первое издание — больше девяти сотен страниц.