Общество 18 декабря 2023, 18:46 Умерла литературовед Галина Якушева Литературовед Галина Якушева умерла в возрасте 82 лет Фото: ФГБОУ ВО «Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина»

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Ученый-литературовед, доктор филологических наук, заслуженный профессор Государственного института русского языка имени Пушкина Галина Якушева умерла на 83-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

«Уход Галины Викторовны — невосполнимая утрата не только для нашего вуза, но и для всей отечественной филологии», — подчеркнули в институте.

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Якушева окончила филологический факультет Саратовского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского и аспирантуру филфака МГУ. Она была одним из авторов и редакторов «Советской энциклопедии» и председателем Гетевской комиссии при Научном совете РАН.

Более 20 лет Якушева проработала в Институте Пушкина и стала автором множества научных трудов. Кроме этого, она получила почетное звание «Ветеран труда» и медаль «В память 850-летия Москвы».