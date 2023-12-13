Общество 13 декабря 2023, 15:49 Умерла литератор Мария Розанова Публицист Мария Розанова умерла на 94-м году жизни РИА «Новости»

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На 94-м году жизни скончалась литератор, публицист, вдова писателя Андрея Синявского Мария Розанова. Об этом сообщил РБК со ссылкой на писателя Дмитрия Быкова*.

Розановой было 93 года. Что стало причиной смерти литератора, неизвестно. Также пока не обнародовали дату и место прощания с ней.

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Мария Розанова родилась в Витебске. Она училась на факультете искусствоведения Московского государственного университета имени Ломоносова. После учебы устроилась на работу экскурсоводом, также преподавала в студии во ВГИКе, театре Моссовета и в Абрамцевском художественном училище.

Она вышла замуж за известного писателя Андрея Синявского, с которым в 1973 году уехала во Францию. Там родила сына — Егора Грана, который, по данным из открытых источников, пошел по стопам отца.

* Дмитрий Быков — внесен Минюстом в список иностранных агентов.