Умерла легендарный врач Котовская. Она готовила к полету в космос Гагарина

Доктор медицинских наук, профессор Адиля Котовская умерла на 93 году жизни. Она известна своими работами на тему космоса. Врач участвовала в отборе первых космонавтов и подготовке к полету Юрия Гагарина.

Адили Равготовны не стало 29 марта. Она скончалась в Москве. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН. Котовская была его ведущим специалистом.

Адиля Котовская родилась 22 октября 1927 года в Самарканде (Узбекская ССР). Она училась в Первом Московском медицинском институте имени И. М. Сеченова по специальности «Лечебное дело». Позже окончила аспирантуру и защитила докторскую диссертацию на тему «Переносимость человеком нагрузок применительно к практике космических полетов».

В 1960-м году отбирала 20 кандидатов на полет в космос. Котовская обращала внимание на их выносливость и действие на них перегрузок. Именно она была в группе, которая в итоге остановила свой выбор на Юрии Гагарине. Профессор участвовала в медицинском обследовании Гагарина и его медицинском снаряжении перед полетом, который состоялся 12 апреля 1961 года. Также профессор готовила к полету в космос и собаку Лайку. Она стала первым животным, выведенным на орбиту Земли.

В марте 2020 года было 55 лет с момента, когда человек впервые в истории вышел в открытый космос. Этим космонавтом был Алексей Леонов.