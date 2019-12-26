Умерла Галина Волчек

Умерла народная артистка СССР, художественный руководитель «Современника» Галина Волчек. Эту информацию официально подтвердили в театре. Ей было 86 лет.

«Галина Борисовна скончалась», — сказала «360» ее помощник Розанна Метелкина.

Галина Волчек родилась 19 декабря 1933 года в Москве в семье кинорежиссера Бориса Волчека и сценаристки Веры Майминой. Поэтому неудивительно, что учиться она пошла в Школу-студию при Московском художественном академическом театре.

Через год после окончания школы вместе с Олегом Ефремовым и другими выпускниками школы она создала театральную студию из которой после вырос театр «Современник».

первые годы она сама играла на подмостках в спектаклях «Вечно живые» и «В поисках радости». В 1962 году она впервые поставила свой первый спектакль «Двое на качелях» по пьесе драматурга Уильяма Гибсона.

После было еще несколько спектаклей, куда постоянно приходили люди. Режиссерский тандем Волчек и Ефремов поражал новым прочтением классических произведений. В 1972 году Ефремов уходит из театра, а Волчек выбирают художественным руководителем «Современника». Это пост она занимала до конца своей жизни.

На счету Галины Волчек более 30 спектаклей в «Современнике». Она стала первым советским режиссером, которого пригласили сделать театральную постановку в США.

Она работала с актерами в театрах Венгрии, Германии, Ирландии, Польши, Финляндии и других стран. Параллельно она снималась в кино. Зрители помнят ее по фильмам в «Дон Кихоте», «Берегись автомобиля» и «Осенний марафон».