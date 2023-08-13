Общество 13 августа 2023, 00:29 Умерла дочь Сергея Королева Умерла дочь ученого Сергея Королева Наталья в возрасте 88 лет РИА «Новости»

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На 89-м году жизни умерла Наталья Королева — дочь основоположника отечественной пилотируемой космонавтики Сергея Королева. Об этом ТАСС сообщила координатор программ Федерации космонавтики РФ Ирина Исаева.

«Да, сыновья подтвердили информацию», — сказала она.

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В публикации отметили, что историк космонавтики Александр Железняков тоже подтвердил новость о смерти Королевой. По его словам, прощание с ней пройдет 15 августа.

Наталья Королева была почетным гражданином города Королева в Московской области. Этот регион считают одним из центров российской космонавтики.

Наталья Сергеевна родилась 10 апреля 1935 года и была известным высококвалифицированным хирургом, опытным педагогом и доктором медицинских наук. При жизни женщина опубликовала более 200 научных работ и ряд произведений о своем известном отце.