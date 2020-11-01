Умерла директор «Джентльменов удачи» и «Формулы любви» Александра Демидова
29 октября умерла директор фильмов Александра Демидова. Ровно месяц назад ей исполнилось 86 лет. Она отвечала за финансы во время съемок таких советских кинохитов, как «Джентльмены удачи», «Формула любви», «Большая перемена» и других. Об этом сообщил сайт Союза кинематографистов России.
«29 октября 2020 года умерла директор фильмов, член Союза кинематографистов России Александра Тимофеевна Демидова. <…> Союз кинематографистов России, Гильдия продюсеров и организаторов кинопроцесса выражают искренние соболезнования семье Александры Тимофеевны Демидовой, ее родным, близким», — говорится в сообщении.
Демидова окончила экономический факультет ВГИК. После учебы она пришла работать на «Мосфильм». В должности директора она приняла участие в съемках более 30 картин.
В фильмографии Демидовой, помимо упомянутых, есть такие ленты, как «Сталкер», «Сказка странствий», «Убить дракона», «Ребро Адама» и «Лермонтов».
О причинах смерти кинематографистки информации нет.