Умерла директор «Джентльменов удачи» и «Формулы любви» Александра Демидова

«29 октября 2020 года умерла директор фильмов, член Союза кинематографистов России Александра Тимофеевна Демидова. <…> Союз кинематографистов России, Гильдия продюсеров и организаторов кинопроцесса выражают искренние соболезнования семье Александры Тимофеевны Демидовой, ее родным, близким», — говорится в сообщении.

Демидова окончила экономический факультет ВГИК. После учебы она пришла работать на «Мосфильм». В должности директора она приняла участие в съемках более 30 картин.

В фильмографии Демидовой, помимо упомянутых, есть такие ленты, как «Сталкер», «Сказка странствий», «Убить дракона», «Ребро Адама» и «Лермонтов».

О причинах смерти кинематографистки информации нет.