30 декабря 2023, 22:55
Умерла диктор Центрального телевидения СССР Галина Зименкова
Диктор Центрального телевидения СССР Галина Зименкова ушла из жизни
Заслуженная артистка РСФСР Галина Зименкова ушла из жизни. Об этом сообщили на сайте Первого канала.
В советское время Зименкова более 20 лет была диктором Центрального телевидения. Она вела программу «Время», праздничные «Голубые огоньки» и другие популярные передачи. В их числе «Пусть всегда будет солнце» и «Подмосковные встречи».
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Артистка много преподавала. Она учила студентов в Японии русскому языку, а начинающих журналистов в Москве — технике речи и мастерству работы в кадре. Зименкова ушла из жизни в возрасте 82 лет.
Также 30 декабря стало известно о смерти известного публициста, журналиста Максима Соколова. Он скончался на даче в Тверской области в возрасте 64 лет. Соколов вел программу «Однако» на Первом канале, работал с ВГТРК и НТВ, а также газетами «Коммерсант», «Известия» и журналом «Эксперт».
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