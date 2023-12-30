Общество 30 декабря 2023, 22:55 Умерла диктор Центрального телевидения СССР Галина Зименкова Диктор Центрального телевидения СССР Галина Зименкова ушла из жизни Pxhere

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Заслуженная артистка РСФСР Галина Зименкова ушла из жизни. Об этом сообщили на сайте Первого канала.

В советское время Зименкова более 20 лет была диктором Центрального телевидения. Она вела программу «Время», праздничные «Голубые огоньки» и другие популярные передачи. В их числе «Пусть всегда будет солнце» и «Подмосковные встречи».

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Артистка много преподавала. Она учила студентов в Японии русскому языку, а начинающих журналистов в Москве — технике речи и мастерству работы в кадре. Зименкова ушла из жизни в возрасте 82 лет.

Также 30 декабря стало известно о смерти известного публициста, журналиста Максима Соколова. Он скончался на даче в Тверской области в возрасте 64 лет. Соколов вел программу «Однако» на Первом канале, работал с ВГТРК и НТВ, а также газетами «Коммерсант», «Известия» и журналом «Эксперт».