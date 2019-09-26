Умерла девочка, получившая часть собранных для Фриске денег

Наталья Долматова из Перми скончалась после долгой борьбы с раком мозга. Средства на ее лечение были выделены из денег, которые собирали для Жанны Фриске. Наталье было 15 лет.

Наследники Жанны Фриске полностью рассчитались с Русфондом Подробнее

«Наташа скончалась минувшей ночью в больнице, куда ее привезли на прошлой неделе из-за того, что ее состояние ухудшилось», — сообщили РИА «Новости» в пермском благотворительном фонде «Дедморозим».

Благотворительный фонд уточнил, что для лечения Наташи в Германии в 2014 году были выделены деньги, которые собрали для Фриске. Волонтеры рассказали, что девочка получила средства после того, как ее мама приняла участие в программе «Пусть говорят». Жительница Перми в эфире Первого канала сообщила, что ее дочь также борется за жизнь и ей необходимо лечение.

Однако медицина оказалась бессильной. Тем не менее все эти годы «Дедморозим» поддерживал жизнь девушки. А за несколько месяцев до смерти фонд помог исполнить мечту подростка. Наташа побывала на море.

Певица Жанна Фриске умерла в 2015 году. У нее был рак мозга последней степени. Два года врачи боролись за ее жизнь. Лечение удавалось продолжать и за счет средств, которые были собраны «Русфондом». Полученная благотворителями сумма оказалась такой большой, что ее хватило на лечение девяти онкобольных детей. Отдать деньги больным раком попросила сама Жанна Фриске.