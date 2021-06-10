Умерла депутат Госдумы Лариса Шойгу

Умерла депутат Лариса Шойгу, сообщил глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов. Она была сестрой министра обороны России Сергея Шойгу.

«Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким в связи со смертью Ларисы Кужугетовны Шойгу», — привели слова Неверова пресс-службе фракции. Об этом написало РИА «Новости».

Причины смерти Ларисы Шойгу не уточняются.

Лариса Шойгу родилась 21 января 1953 года. По образованию — медик. Работала врачом-психиатром в Туве. В 1998 году стала первым заместителем министра здравоохранения Республики Тыва.

Она была депутатом Государственной думы V, VI и VII созывов, заместителем председателя комитета по регламенту и организации работы нижней палаты парламента с 2 декабря 2007 года.

Была замужем за хирургом Константином Фламенбаумом. У них есть сын Александр Фламенбаум. Он подарил родителям внука и внучку.