Умерла беременная звезда Instagram

Беременная Instagram-блогерша Николь Тея скончалась. Девушка находилась на восьмом месяце беременности.

Об этой печальной новости сообщила мать девушки в Instagram.

«Всем друзьям и поклонникам я с большой грустью должна сообщить, что Николь и ее сын скончались в субботу утром. <…> Как семья мы просим вас предоставить нам право на частную жизнь, потому что наши сердца разбиты. Мы изо всех сил пытаемся справиться с тем, что произошло», — написала мать погибшей.

Женщина добавила, что в ближайшее время будут опубликованы новые видео. Они были записаны заранее. Мама и молодой человек блогерши решили разместить их в память о Николь.

Причина кончины девушки не уточняется. Теа была активным пользователем соцсетей. Она вместе со своим парнем записывала видео на You-Tube и в Instagram. В последнее время девушка сфокусировала свое внимание на материнстве.