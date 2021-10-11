Умерла актриса Светлана Мизери

На 89-м году из жизни ушла советская и российская актриса Светлана Мизери. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на сайт Московского драматического театра «Сопричастность».

По данным издания, после окончания школы-студии МХАТ Мизери попала в труппу Художественного театра. Затем она перешла в театр «Современник», а через несколько лет — в театр имени Маяковского. В 1990 году она начала работать в театре «Сопричастность». Среди ее наиболее известных работ — «Таланты и поклонники», «Оптимистическая трагедия» и «Трамвай желание».