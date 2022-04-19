Умерла актриса Людмила Елисеева

В Санкт-Петербурге на 85-м году из жизни ушла актриса Людмила Елисеева, передает ИА Nation News со ссылкой на театр-фестиваль «Балтийский дом».

По данным информагентства, Елисеева скончалась после продолжительной и тяжелой болезни. Информация о мести и дате прощальной церемонии станет известна позже.

Уточняется, что артистка появлялась в таких сериалах, как «Тайны следствия», «Улицы разбитых фонарей» и «Ментовские войны». Что касается ее театральных работ, то она запомнилась зрителям в постановке «Мастер и Маргарита», где актриса воплотила сразу несколько образов.