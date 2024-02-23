Общество 23 февраля 2024, 19:12 Умерла актриса из «Свадьбы в Малиновке» Алфимова Советская актриса Людмила Алфимова ушла из жизни в возрасте 81 года Russian Look / Global Look Press

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Советская актриса Людмила Алфимова, сыгравшая в фильме «Свадьба в Малиновке», умерла на 82-м году жизни. Об этом сообщил сайт Кино-театр.ру.

Артистке был 81 год. Причину смерти актрисы не уточнили.

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Людмила Алфимова родилась в 1935 году в Харькове. Женщина окончила Харьковский театральный институт. В кино Алфимова начала сниматься в 1958 году.

На счету артистки свыше 170 ролей. Она известна по ролям в таких фильмах, как «За двумя зайцами», «Благие намерения», «Свадьба в Малиновке» и других.

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