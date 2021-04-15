Умерла актриса из фильма «Следствие ведут Знатоки»

Умерла советская и российская актриса Светлана Алексеева. Об этом сообщил сайт Кино-Театр.ру.

Артистка скончалась 13 апреля, ей было 83 года. Точная причина смерти Алексеевой и время прощания не называются.

Светлана Алексеева родилась 24 февраля 1938 года. В 1959-м она окончила ГИТИС, где училась вместе с актером Александром Демьяненко. Артистка снялась в фильмах «Следствие ведут знатоки», «Под знаком креста», «Мелочи жизни», «Территория», «Записки экспедитора тайной канцелярии». С 1959 года она служила в театре имени Гоголя, на сцене которого воплотила множество ролей, отметил сайт eg.ru.