Умерла актриса из фильма «Иваново детство» Валентина Малявина

Заслуженная артистка Валентина Малявина умерла в возрасте 80 лет. Как сообщила пресс-служба Союза кинематографистов России, смерть актрисы наступила еще 30 октября, но известно об этом стало только сейчас.

Валентина Малявина родилась в Москве, окончила Театральное училище имени Щукина. На ее счету более 40 ролей. Она снялась в первом полнометражном фильме Андрея Тарковского «Иваново детство», где исполнила роль медсестры Маши.

Зрителям она также запомнилась по ролям в картинах «Король-олень», «Осенние соблазны», «Дневные поезда».

«Одна из самых красивых и талантливых актрис советского кинематографа прожила яркую, но полную драматических событий жизнь», — отметили в Союзе кинематографистов.

В 2001 году с Малявиной произошло несчастье — она упала и получила сильную травму головы. В результате у нее пропало зрение. Последние годы жизни она провела в пансионате для престарелых, уточнила Lenta.ru.

Актрису похоронили на Троекуровском кладбище.