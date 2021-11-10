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    10 ноября 2021, 17:43

    Умерла актриса из фильма «Иваново детство» Валентина Малявина

    Союз кинематографистов России сообщил о смерти заслуженной артистки Валентины Малявиной

    Ольга Назаркина

    Заслуженная артистка Валентина Малявина умерла в возрасте 80 лет. Как сообщила пресс-служба Союза кинематографистов России, смерть актрисы наступила еще 30 октября, но известно об этом стало только сейчас.

    Умерла актриса из фильма «Иваново детство» Валентина Малявина

    Валентина Малявина родилась в Москве, окончила Театральное училище имени Щукина. На ее счету более 40 ролей. Она снялась в первом полнометражном фильме Андрея Тарковского «Иваново детство», где исполнила роль медсестры Маши.

    Зрителям она также запомнилась по ролям в картинах «Король-олень», «Осенние соблазны», «Дневные поезда».

    «Одна из самых красивых и талантливых актрис советского кинематографа прожила яркую, но полную драматических событий жизнь», — отметили в Союзе кинематографистов.

    В 2001 году с Малявиной произошло несчастье — она упала и получила сильную травму головы. В результате у нее пропало зрение. Последние годы жизни она провела в пансионате для престарелых, уточнила Lenta.ru.

    Актрису похоронили на Троекуровском кладбище.