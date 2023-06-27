Общество 27 июня 2023, 09:27 Умеренное тепло и короткие дожди придут в Москву Синоптик Леус: умеренное тепло и дожди придут в Москву РИА «Новости»

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Умеренное тепло и короткие дожди следует ожидать москвичам во вторник, 27 июня, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Северная периферия циклона повлияет на погоду в столице следующим образом: местами, преимущественно в южной половине региона, пройдут кратковременные дожди, будет облачно с прояснениями.

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Температура воздуха составит +22...+24 градуса, по области — +20...+25 градусов. Ветер — восточный, от четырех до девяти метров в секунду. Атмосферное давление будет ниже нормы — 744 миллиметра ртутного столба.

В среду похолодает до +20...+22 градусов, также ожидаются кратковременные дожди.

В понедельник, 26 июня, из-за сильного ветра в Москве объявили желтый уровень погодной опасности.