27 июня 2023, 09:27
Умеренное тепло и короткие дожди придут в Москву
Синоптик Леус: умеренное тепло и дожди придут в Москву
Умеренное тепло и короткие дожди следует ожидать москвичам во вторник, 27 июня, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Северная периферия циклона повлияет на погоду в столице следующим образом: местами, преимущественно в южной половине региона, пройдут кратковременные дожди, будет облачно с прояснениями.
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Температура воздуха составит +22...+24 градуса, по области — +20...+25 градусов. Ветер — восточный, от четырех до девяти метров в секунду. Атмосферное давление будет ниже нормы — 744 миллиметра ртутного столба.
В среду похолодает до +20...+22 градусов, также ожидаются кратковременные дожди.
В понедельник, 26 июня, из-за сильного ветра в Москве объявили желтый уровень погодной опасности.
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