Общество 13 января 2024, 00:08 Умер звезда «Улиц разбитых фонарей» и «Тайн следствия» Актер Гавлич из «Улиц разбитых фонарей» умер в возрасте 74 лет Unsplash

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Актер кино и театра Сергей Гавлич, известный широкому зрителю по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия», умер в возрасте 74 лет. Приближенный к семье актера пользователь портала Kino-teatr.ru сообщил, что он долго боролся с болезнью.

Впервые о проблемах Гавлича со здоровьем стало известно несколько лет назад: актеру пришлось уехать из Петербурга, где он регулярно играл в театре. В последнюю неделю артист не мог есть и пить.

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Гавличу доставались эпизодические, но яркие роли в популярных сериалах: он исполнил тренера по боксу Михалыча в «Ментовских войнах» и следователя прокуратуры Выборга в «Тайнах следствия». В «Улицах разбитых фонарей» он появился дважды, в последний раз взяв на себя образ Петра Ивановича.

Театралам Петербурга он запомнился многолетней работой в Молодежном театре на Фонтанке. Гавлич участвовал в таких постановках, как «Дни Турбиных», «Гроза», «Дон Кихот» и «Зимняя сказка». В 2008 году он удостоился звания заслуженного артиста Российской Федерации.

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