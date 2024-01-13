13 января 2024, 00:08
Умер звезда «Улиц разбитых фонарей» и «Тайн следствия»
Актер Гавлич из «Улиц разбитых фонарей» умер в возрасте 74 лет
Актер кино и театра Сергей Гавлич, известный широкому зрителю по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия», умер в возрасте 74 лет. Приближенный к семье актера пользователь портала Kino-teatr.ru сообщил, что он долго боролся с болезнью.
Впервые о проблемах Гавлича со здоровьем стало известно несколько лет назад: актеру пришлось уехать из Петербурга, где он регулярно играл в театре. В последнюю неделю артист не мог есть и пить.
Реклама
Гавличу доставались эпизодические, но яркие роли в популярных сериалах: он исполнил тренера по боксу Михалыча в «Ментовских войнах» и следователя прокуратуры Выборга в «Тайнах следствия». В «Улицах разбитых фонарей» он появился дважды, в последний раз взяв на себя образ Петра Ивановича.
Театралам Петербурга он запомнился многолетней работой в Молодежном театре на Фонтанке. Гавлич участвовал в таких постановках, как «Дни Турбиных», «Гроза», «Дон Кихот» и «Зимняя сказка». В 2008 году он удостоился звания заслуженного артиста Российской Федерации.
Накануне стало известно о смерти народного артиста СССР Юрия Соломина.
Сериалы
Кино
Фильмы
Театры
Актеры
Реклама
Реклама