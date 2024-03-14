Общество 14 марта 2024, 17:07 Умер звезда КВН Марат Джуманалиев Звезда команды КВН «Азия Микс» Марат Джуманалиев умер в Бишкеке в 43 года

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Звезда команды КВН «Азия Микс» Марат Джуманалиев, более известный как Маратик, скончался в Бишкеке в возрасте 43 лет. Об этом сообщило издание Starhit со ссылкой на друзей юмориста.

«Наш большой брат Марат покинул этот мир. Я свидетельствую, что он был хорошим и достойным братом. Произошел несчастный случай», — поделился друг погибшего Абдурахман Муртазалиев.

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Более точная причина смерти комика не сообщается. Однако в социальных сетях получила распространение информация, что Джуманалиев получил смертельную травму головы в результате падения.

В 2016 году вместе с кыргызстанской командой «Азия Микс» он завоевал титул чемпиона в Высшей лиге КВН. В последнее время юморист активно занимался блогингом и волонтерской работой. Например, он принял участие в спасательной миссии в Турции после мощного землетрясения в начале февраля 2023 года.

В течение прошлого года Марат открыто говорил о своих проблемах со здоровьем в социальных сетях.