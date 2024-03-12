Общество 12 марта 2024, 17:37 Умер звезда «Индианы Джонса» Мэлаки МакКорт Актер из «Сумеречной зоны» и «Индианы Джонса» Мэлаки МакКорт умер в 92 года Фото: AUG/face to face / Global Look Press

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В Нью-Йорке скончался Мэлаки МакКорт, американский актер и политический деятель ирландского происхождения. Это произошло 11 марта, сообщила «Российская газета».

МакКорт был известен как актер кино, театра и телевидения, а также как сценарист, писатель, продюсер и телеведущий. Артист умер в возрасте 92 лет, однако причина его смерти пока неизвестна.

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Начав свою карьеру в 1950-х годах, МакКорт успел поучаствовать почти в сотне различных проектов. Среди них — «Сумеречная зона» «Тюрьма „OZ“», «Миллионы Брюстера», а также «Приключения молодого Индианы Джонса», сериалы «Жизнь на Марсе», «Путеводный свет», «Одна жизнь, чтобы жить» и «Все мои дети».

Актер также запомнился благодаря работе в фильмах «Вид на жительство», «Собственность дьявола» и «Копы в глубоком запасе». За свою долгую карьеру МакКорт успел сняться в более чем пятистах эпизодах телесериалов.