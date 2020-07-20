Умер знаменитый ведущий прогноза погоды Александр Беляев

В возрасте 71 года ушел из жизни кандидат географических наук и знаменитый телеведущий Александр Беляев. Об этом сообщил ведущий «России 1» Андрей Малахов.

«Умер Александр Беляев — человек-праздник, который превратил прогноз погоды в маленькое шоу», — написал в Twitter Малахов.

На протяжении нескольких лет Беляев боролся с онкологическим заболеванием. Весной телеведущий перенес операцию по удалению абсцесса. Тогда он провел под наблюдением медиков неделю. В начале июля Беляеву вырезали опухоль в прямой кишке и установили имплант в районе таза. Заболевание ведущего развивалось на фоне диабета второго типа.

Александр Беляев родился 5 января 1949 года в Москве. Он окончил географический факультет МГУ и стал работать в проектно-изыскательском институте «Союзводоканалпроект». В 1998 году Беляев стал ведущим прогноза погоды на НТВ. После этого вел программы на разных телеканалах.

В 1973 году Беляев познакомился со своей будущей женой Ниной, которая умерла от лейкемии в 2017-м. У пары остался сын Илья.